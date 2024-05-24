Joe Biden'ın sesini yapay zekayla taklit eden kişiye rekor ceza

ABD Başkanı Joe Biden’ın yapay zeka tarafından oluşturulmuş sesiyle seçmenleri arayan Steven Kramer adlı kişiye 6 milyon dolar (193 milyon lira) ceza verildi.

Siyasi danışmanlık yapan Kramer, teknolojiyi kullanarak sahte kimlik oluşturmak ve seçmenleri kandırmakla suçlandı.

AA’nın haberine göre Federal İletişim Komisyonu, Kramer’i, ‘Arayanın Kimliğini Açıklama Yasası’ gereği 6 milyon dolar cezaya çarptırırken, Kramer’in aramaları yaptığı Lingo Telecom adlı şirkete de 2 milyon dolar ceza verdi.

Kramer’in ayrıca 23 Ocak’taki New Hampshire ön seçimleri öncesi binlerce seçmene yapay zekayla üretilmiş, Biden’ı taklit eden otomatik aramalar nedeniyle başta ‘seçmenlere baskı uygulama’ olmak üzere 13 suçtan yargılanması istendi.

Kramer’in yargılanmasına 5 Haziran’da başlanacak.

Kaynak: AA