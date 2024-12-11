Joe Biden Canlı Yayında 'Prompter'ın Azizliğine Uğradı: 'Kapattılar, Elektriğim Kesildi'

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’de önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Brookings Enstitüsü’nde konuştu. Biden, konuşmasında ABD yönetiminin son dört yıl boyunca izlediği ekonomi politikalarının sonuçlarından bahsetti. Gelecek ay görevden ayrılmaya hazırlanan Biden, konuşmasında seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ekonomide elverişli bir durum devralacağını savundu.

PROMPTER CİHAZI BOZULDU

Trump dönemindeki ABD ekonomisinden bahsettiği sırada prompter cihazı bozulan Biden, “Pandemi ve ekonomik kriz, bu başarısızlığı herkesin göreceği ve hissedebileceği şekilde gün yüzüne çıkardı. Ve biliyorsunuz, şu anda burada olan şeylerden biri, az önce kapattılar. Burada elektriğim kesildi. Neyse” diyerek konuşmasına devam etti.

'BÜYÜK HATA'

Biden, Trump’ı bazı ülkelerden gelen ürünlere büyük çaplı ilave gümrük vergileri getirme planından vazgeçmeye çağırdı. Biden, Trump’ın ABD’nin üç büyük ticaret ortağı Meksika, Kanada ve Çin’den yapılacak ithalata uygulamayı vaat ettiği ilave gümrük vergilerinin bedelini Amerikalı tüketicilerin ödeyeceğini ileri sürdü. Biden, “Bu yaklaşımın büyük bir hata olduğuna inanıyorum” dedi.

Kaynak: İHA