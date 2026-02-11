Jeffrey Epstein’in Ölümünde Sahte Ceset Gerçeği Ortaya Çıktı: İşte Hücredeki Gizemli Not

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2019 yılında cezaevi hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, kamuoyuna yansıyan yeni belgeler dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. Resmi kayıtlarda ölüm nedeni intihar olarak açıklanmış olsa da, sızdırıldığı öne sürülen dokümanlarda olay gününe ilişkin farklı ayrıntılar yer aldı.

İddialara göre, Epstein’in ölümünün ardından cezaevi önünde yoğun şekilde bekleyen basın mensuplarının dikkatini dağıtmak amacıyla sıra dışı bir yöntem uygulandı. Belgelerde yer alan ifadelerde, bazı görevlilerin kutu ve çarşafları kullanarak insan siluetine benzeyen bir şekil oluşturduğu ve bunun resmi logolu beyaz bir araca yüklendiği öne sürüldü. Dışarıda bekleyen gazetecilerin söz konusu aracı takip etmesiyle birlikte, gerçek naklin farklı bir araçla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Söz konusu dokümanlarda, bu planın medya ilgisini azaltmak ve transfer sürecini gizli tutmak amacıyla yapıldığı ileri sürülürken, iddiaların resmi makamlarca doğrulanmadığına da dikkat çekiliyor.

HÜCREDE BULUNAN NOT DETAYI

Belgelerde öne çıkan bir diğer unsur ise Epstein’in hücresinde bulunduğu belirtilen el yazısı not oldu. İncelemeyi yürüten kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, notun klasik bir intihar mektubu niteliği taşımadığı ifade edildi.

Notta cezaevi koşullarına ilişkin çeşitli şikayetlerin yer aldığı, özellikle yemek kalitesi, duş imkanları ve hücredeki hijyen sorunlarına vurgu yapıldığı aktarıldı. Uzman görüşlerine yer verilen değerlendirmelerde, bu içeriğin bir vedadan çok şikâyet metni izlenimi verdiği ve ölümün psikolojik arka planına dair kesin bir kanıt sunmadığı yorumları yapıldı.

Epstein’in ölümü, kamuoyunda uzun süredir komplo teorileri ve soru işaretleriyle anılmaya devam ederken, ortaya atılan yeni iddialar tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililerden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

