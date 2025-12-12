Jeffrey Epstein'in Kasasından Trump Çıktı! ABD'yi Sallayan Fotoğraflar...

Yaptığı kötülüklerle ABD'de hala gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein'in albümünden, Başkan Donald Trump'ın da yer aldığı yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Jeffrey Epstein'in Kasasından Trump Çıktı! ABD'yi Sallayan Fotoğraflar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili araştırmalar sürüyor. Son olarak iş insanının albümünden tanıdık simaların fotoğrafları çıktı. Epstein'in malikanesinde çekildiği belirtilen fotoğrafların, kendisine ait e-posta adresinden elde edildiği belirtildi.

EPSTEIN'İN 'ÖZEL İLİŞKİLERİ'

Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinin Demokrat üyelerinin paylaştığı yeni fotoğraflarda, Başkan Donald Trump ile birlikte, eski danışmanı Steve Bannon, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Bill Gates ve yüksek profilli diğer bazı isimlerin yer aldığı görüldü. ABD medyasındaki haberlerde yeni paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.

Jeffrey Epstein'in Kasasından Trump Çıktı! ABD'yi Sallayan Fotoğraflar... - Resim : 1

TRUMP'IN YÜZ ÇİZİMİ DE ÇIKTI

Komitenin servis ettiği fotoğraflar arasında, üzerinde Başkan Trump'ın yüz çiziminin de yer aldığı ve 4,5 dolar fiyat etiketi bulunan prezervatifler de ABD medyası ve sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan diğer bir fotoğraf karesinde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.

95 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF

Ne zaman, nerede ve kim tarafından çekildiği henüz bilinmeyen fotoğraflarda, Clinton, Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine​​​​​​​ Maxwell ile birlikte görülürken, Prens Andrew, milyarder iş insanı Bill Gates ve eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers gibi isimler de söz konusu malikanede çekilen fotoğraflarda yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinden Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'e ait mülklerden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin ve binlerce kadının görüntüleri de dahil, 95 binden fazla fotoğrafı" içerdiğini belirtmişti.

Demokratlar Pandora'nın Kutusunu Açtı, Skandal Büyüyor! Epstein'le Tom Barrack'ın Yazışması Ortaya ÇıktıDemokratlar Pandora'nın Kutusunu Açtı, Skandal Büyüyor! Epstein'le Tom Barrack'ın Yazışması Ortaya ÇıktıDünya
Kraliyet Ailesinde 'Epstein' Bombası! Hapisten Çıkınca Tebrik, 15 Yıl Boyunca FonlamaKraliyet Ailesinde 'Epstein' Bombası! Hapisten Çıkınca Tebrik, 15 Yıl Boyunca FonlamaDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump ABD Jeffrey Epstein
Son Güncelleme:
Sokakların Baskısı İstifa Ettirdi: Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov, Görevinden Ayrıldı Kriz Derinleşti! Sokakların Baskısı Başbakanı İstifa Ettirdi
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Ateşkes Lafta Kaldı... İsrail'den Gazze'ye Bombardıman Ateşkes Lafta Kaldı... İsrail'den Gazze'ye Bombardıman
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir
Güllü Ölümünde İlk İtiraf! 'Sorguda Anlattı' İddiası Güllü'nün Ölümünde İlk İtiraf!
Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem Uyarısı Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
Tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Sessizliğini Bozdu! 'Suçlamalar Kurgudan İbarettir' Tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Sessizliğini Bozdu