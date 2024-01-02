Japonya’yı vuran 7,6’lık depremde ölü sayısı 4’e yükseldi

Japonya’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. En az 76 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya’yı vuran 7,6’lık depremde ölü sayısı 4’e yükseldi

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmasına neden olan 7,6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, Ishikawa’nın yanı sıra Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerinde etki gösteren depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 4’e yükseldi.

Ishikawa eyaletinde 33, Toyama eyaletinde 18, Niigata eyaletinde 18, Fukui eyaletinde 6 ve Gifu eyaletinde 1 olmak üzere en az 76 kişinin yaralandığı öğrenilirken, depremin neden olduğu tsunami dalgalarının boyunun 1 metre 20 santimetreye ulaştığı açıklandı. Hükümetin afet bölgesine gerekli tüm yardımları yapacağını belirten Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) ihtiyaç olan bölgelere desteğe gönderileceğini söyledi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yerel saatle 16.10’da merkezi Ishikawa eyaleti olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kısa süreli panik yaşanmıştı. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı. Ulaşım hatlarında da aksamalar meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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