Japonya'daki depremlerde can kaybı 30'a yükseldi

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Dün yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi. Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

YAKLAŞIK 200 BİNA HASAR GÖRDÜ

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği tespit edildi.

Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşun elektrik kesintisi yaşadığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı raflarının boşaldığı görüldü.

YARDIM MALZEMELERİ DENİZ YOLUYLA TAŞINACAK

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşıma ilişkin, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine girişin son derece zor olduğunu bildirdi.

Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılmasına yönelik hazırlık yaptığını aktardı.

Japon Başbakan, "Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış." ifadesini kullandı.

TRENLERDE GECİKMELER

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA