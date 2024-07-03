Japonya'da Zorla Kısırlaştırma: Hayatları Çalınan Mağdurlar Tazminat Alacak

Japonya Yüksek Mahkemesi, 1996 yılına kadar yürürlükte olan ve "kötü kaliteli nesillerin" yetişmesini engellemek için zihinsel ve fiziksel engelli kişilere zorla kısırlaştırma uygulayan yasayı anayasaya aykırı bularak tarihi bir karar verdi.

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Japonya'da Zorla Kısırlaştırma: Hayatları Çalınan Mağdurlar Tazminat Alacak

Japonya Yüksek Mahkemesi, 1996 yılına kadar yürürlükte kalan zorla kısırlaştırma uygulayan yasayı anayasaya aykırı buldu. Mahkeme, Japonya hükümetinin, söz konusu yasa kapsamında zorla kısırlaştırılan 39 kişiye tazminat ödemesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, söz konusu uygulamanın, kişilere rızaları olmadan fiziksel müdahale içeren işlem uygulanmasını yasaklayan anayasanın 13'üncü maddesini ve eşitlik hakkını düzenleyen 14'üncü maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Japonya hükümetinin, en küçüğü 9 yaşında olmak üzere 16 bin 500 kişinin söz konusu yasa kapsamında zorla kısırlaştırıldığını kabul ettiğini de hatırlattı.

'HAYATIMI BENDEN ÇALDILAR'

Zorla kısırlaştırılan kişilerden biri olan 81 yaşındaki Saburo Kita, "Hayatımı benden çaldılar ve ben onu geri istiyorum" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Japonya hükümeti, 2019 yılında, her bir mağdura yaklaşık 3,2 milyon Japon yeni ödeme yapılmasını öngören bir yasa çıkarmış ve "içten bir şekilde" özür dilemişti.

Ancak tazminat miktarının yeterli görülmemesi üzerine davacılar hükümete karşı dava açmıştı.

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