Japonya'da Meclis Feshedildi
Japonya'da erken seçim öncesi Temsilciler Meclisi feshedildi. Başbakan İşiba, konuya ilişkin açıklamasında, "Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim" dedi.
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim'de yapılacak erken seçim öncesi Temsilciler Meclisini feshetti.
Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Başbakan İşiba, erken genel seçimde ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, İşiba kabinesi, ay sonundaki erken genel seçim için Meclisi feshetme kararı aldı.
İşiba, konuya ilişkin açıklamasında, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim" ifadesini kullandı.
Fesih kararını, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nukaga Fukuşiro, Genel Kurulda milletvekillerine duyurdu.
Milletvekilleri, seçimle kazandıkları koltuklarını kaybettiklerini ifade etmenin geleneksel yolu kabul edilen "banzai (hurra)" diye bağırdı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Karar doğrultusunda, erken genel seçimin kampanya süreci 15 Ekim'de başlayacak ve 27 Ekim'de sandığa gidilecek.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içi siyasi bağış fonu skandalı sonrası önceki Başbakan Kişida Fumio, istifa kararı almıştı.
27 Eylül'de parti içi seçimin ikinci turunda LDP liderliğinde seçilen İşiba, partisinin hakimiyetindeki Mecliste 1 Ekim'de ülkenin 102. başbakanı olmuştu.