Japonya'da bir uçak pistte yandı: İçinde 300 yolcu olduğu söyleniyor
Sosyal medyaya ve dış basın yansıyan görüntülerde Japonya'da bir uçağın pistteyken alevlere teslim olduğu görüldü.
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktı.
Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarıldı.
Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer alıyor.
Gelen bilgilere göre yanan uçakta 300 yolcunun bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA