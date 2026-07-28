Japonya'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Verildi

Japonya'nın Kyushu Adası açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi. Yetkililer kıyı bölgelerindeki vatandaşlara denizden uzak durmaları ve yüksek noktalara çıkmaları çağrısında bulunurken, çok sayıda eyalet için acil uyarı yayımlandı.

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Japonya'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Verildi
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Japonya, Kyushu Adası açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Kumamoto eyaleti açıkları olduğunu duyururken, sarsıntının ardından tsunami riski nedeniyle alarm verildi.

Depremin ardından Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı şeridinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısını paylaştı.

'DENİZDEN UZAKLAŞIN' UYARISI

Yetkililer, kıyıya yakın bölgelerde bulunan vatandaşların denizden uzaklaşmalarını ve güvenli, yüksek alanlara yönelmelerini istedi. Öte yandan Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki başta olmak üzere toplam sekiz eyalet için acil durum uyarısı yayımladı.

Resmi kurumlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Depremin neden olduğu olası can kaybı veya maddi hasara ilişkin ise şu ana kadar resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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