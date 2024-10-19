Japonya, ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'de İnsan Hakları Çağrısı

ABD, Güney Kore ve Japonya, uluslararası insanlar, Kuzey Kore'deki insan haklarının ayrıştırılması için çalıştırılmak üzere çalıştırılır.

Söz konusu ülkeler arasında Washington'da düzenlenen "üçlü toplantı"ya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün Kuzey Kore'deki insan hakları politikaları kötüleşmeye devam ediyor, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümetleri uluslararası yardımları, Kuzey Kore'deki insan hakları politikalarına yönelik yaklaşımını, ihlali ve suiistimalleri izlemekten hesap verebilirliği teşvik etmeye doğru değiştirmeye çağırıyor." denildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'de insan haklarını ve kamuoyunun refahını destekleme verilerinin kararlılıklarının yinelendiği belirtildi, "Bunu yaparken, Kuzey Kore'de bağımsız olarak yayınlamayı dağıtmaya yönelik ortak çabalarımızı dağıtmayı, insan haklarını ihlal edenlerden sorumlu olanların hesap verebilirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz " ifadeleri.

Açıklamada, Kuzey Kore'deki ihlallere ilişkin küresel üretim için Kuzey Koreli kaçaklar ile mültecileri destekleyerek bu insan hakları sorunlarının yaşanmasını teşvik ederek hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA