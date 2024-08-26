İzlanda'da Buz Mağarası Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı, 2 Kayıp

İzlanda'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Breidamerkurjökull buzulundaki mağarada çökme meydana geldi. Olayda 1 turist hayatını kaybetti, 1 turist yaralandı. İki turist ise kayboldu.

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İzlanda'da Buz Mağarası Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı, 2 Kayıp

İzlanda'da bir buz mağarasına yapılan gezi sırasında buzulun çökmesi sonucu 1 turist hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İzlanda'nın güneyinde dün 25 kişilik bir turist grubunun rehber eşliğinde Breidamerkurjökull buzulundaki mağarayı ziyaret ettiği sırada buzul parçasının çökmesi faciaya neden oldu. Olayda bir turistin hayatını kaybettiği, bir turistin ise yaralandığı belirtildi. Yaralı turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken, 2 kişinin ise kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yerel basına göre kurtarma operasyonunda en az 200 kişilik ekip görev yapıyor. Komiser Sveinn Kristjan Runarsson yaptığı açıklamada, "Bölgedeki şartlar çok zorlu. Buzulun içine ekipman götürmek zor. Bu kötü bir şey. Her şey elle yapılıyor” dedi. Mağaraya yapılan gezinin tehlikeli olduğunu düşündürecek hiçbir şey olmadığını belirten Runarsson, "Buz mağarası turları neredeyse tüm yıl boyunca yapılıyor. Bu gezileri düzenleyen deneyimli ve güçlü rehberler var. Her zaman şanslı olmayabilirsiniz. Burası yaşayan bir zemin, bu yüzden her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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