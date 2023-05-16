İtalya'da 2,7 ton kokain ele geçirildi

İtalya'nın güneyinde Gioia Tauro limanında 2,7 ton saf kokain ele geçirdi. Ele geçirilen narkotik maddenin değerinin 800 milyon avronun üzerinde olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme:
İtalya'da 2,7 ton kokain ele geçirildi

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Gioia Tauro limanı gümrük yetkilileri, Güney Amerika'dan Karadeniz'e uzanan bir ağa yönelik istihbarat faaliyetini değerlendirdi ve bu kapsamda Ekvador'dan Gürcistan'ın Batum limanı üzerinden Ermenistan'a giden iki konteynerde arama gerçekleştirdi.

Narkotik ekiplerinin aramaları sonucunda, 12 metreden uzun soğutmalı konteynerlerin içinde muz bulunan kargoya gizlenen 2,7 ton saf kokain tespit edildi.

Ele geçirilen narkotik maddenin değerinin 800 milyon avronun üzerinde olduğu ifade edildi.

Mali polis açıklamasında, Gioia Tauro limanında Ocak 2021'den bugüne kadar toplamda yaklaşık 37 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Mısır haşladığınız suyu sakın dökmeyin! Bakın onunla neler yapılıyor Mısır haşladığınız suyu sakın dökmeyin! Bakın onunla neler yapılıyor
Çin'de genç işsizliği, rekor seviyeye çıktı Çin'de genç işsizliği, rekor seviyeye çıktı
Ukrayna: Kiev'e İHA ve füze saldırısı düzenlendi Ukrayna: Kiev'e İHA ve füze saldırısı düzenlendi
Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları: "Pes etmek, vazgeçmek yok" Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları
İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri
14 Mayıs seçimleri sonrası CHP kulislerinde neler konuşuluyor? CHP kulislerinde neler konuşuluyor?