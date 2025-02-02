İtalyan Mahkemesinden Flaş Göçmen Kararı, Ülkeye Geri Aldılar

İtalya’da tüm dünyayı yakından ilgilendiren göçmenler meselesinde kritik bir karar çıktı. Roma Temyiz Mahkemesi İtalya’dan Arnavutluk’a gönderilen 43 göçmenin geri getirilmesine karar verirken, dosyayı da Avrupa Adalet Divanı’na gönderdi.

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İtalyan Mahkemesinden Flaş Göçmen Kararı, Ülkeye Geri Aldılar

Roma Temyiz Mahkemesi’nin dün tarihi nitelikte bir karar aldı. İtalya’dan Arnavutluk’a gönderilen 43 göçmen hakkında süreci değerlendiren mahkeme dosyayı Avrupa Adalet Divanı’na gönderme kararı alırken, 43 göçmenin de Arnavutluk’ta yer alan merkezden geri getirilmesine hükmetti.

İtalyan Mahkemesinden Flaş Göçmen Kararı, Ülkeye Geri Aldılar - Resim : 1

GÖÇMENLER ÜLKEYE GERİ GETİRİLDİ

Mahkemenin bu kararının ardından İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botla göçmenler İtalya’nın güneydoğusunda yer alan Bari’ye getirildi.

Mısır ve Bangladeşli oldukları belirtilen 43 düzensiz göçmen Bari’de bulunan ve göçmenlerin iltica taleplerinin değerlendirildiği merkezde tutulacak.

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Kaynak: DHA

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