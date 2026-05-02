İtalya'da Yeni Dönem: Artık Yanında Şişe Taşımayan Yandı, 500 Euro Cezası Var

İtalya’nın sahil kenti Livorno, kamusal alanlardaki hijyen sorununu çözmek için radikal bir adım attı. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte sokaklarda yayılan kötü kokulardan şikayet eden halkın talebine kulak veren Livorno Belediyesi, köpek sahiplerine yönelik yeni bir yönetmelik yayımladı.

ŞİŞE TAŞIMAK ZORUNLU OLACAK

Özellikle sıcaklıkların zirve yaptığı 20 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasını kapsayan düzenlemeye göre, köpek gezdiren vatandaşların yanında su dolu bir şişe veya kap taşıması zorunlu hale getirildi. Köpek sahipleri, evcil hayvanlarının kamusal alanlara bıraktığı idrarı derhal su dökerek temizlemekle yükümlü olacak.

BAZI ALANLARA TAM YASAK

Yönetmelik sadece temizleme zorunluluğu getirmekle kalmıyor, belirli alanları tamamen koruma altına alıyor. Köpeklerin konut, ofis ve dükkan girişlerine, çocuk oyun parklarına ve dinlenme alanlarına idrar yapmaları kesinlikle yasaklandı.

CEZALAR EL YAKIYOR

Kurallara uymayan ve sokağı kirleten köpek sahiplerine karşı denetimler sıkılaştırılacak. Zabıta ekiplerinin yapacağı kontrollerde, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 25 eurodan başlayıp 500 euroya (yaklaşık 18 bin 500 TL) kadar ulaşan idari para cezaları uygulanacak.

'HALKIN SAĞLIĞI VE HUZURU İÇİN'

Livorno Belediye Başkanı Luca Salvetti, kararın bir kısıtlama değil, toplumsal yaşam kalitesini artırma girişimi olduğunu vurguladı. Salvetti, özellikle çocuk parklarından gelen yoğun koku şikayetlerinin bu düzenlemeyi kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Kaynak: AA