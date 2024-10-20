İtalya'da 'Turuncu' Alarm! 5 Bölgede Risk Büyük

Şiddetli yağışların etkili olduğu İtalya'da 'turuncu' alarm verildi. Bazı bölgelerde nehirler taştı, havalimanları sular altında kaldı.

İtalya'da 'Turuncu' Alarm! 5 Bölgede Risk Büyük

İtalya'da aşırı yağışların etkisiyle çok sayıda bölge sular altında kaldı. Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin taştığı ve pek çok caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, bölge sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

BİR NEHİR DAHA TAŞMA NOKTASINDA

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de yağıştan etkilenirken, kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kaldı. Torino kentinden geçen Po Nehri'nin ise bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği bilgisi paylaşıldı.

HAVALİMANI SULAR ALTINDA

Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı inişlere kapatıldı. Havalimanına yapılacak inişlerin başka meydanlara yönlendirildiği belirtildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede ‘turuncu’ ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.

Kaynak: DHA

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