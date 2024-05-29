İtalya'da trajik olay: Tatbikat sırasında uçurumdan düşen 3 mali polis öldü

İtalya'nın kuzeyindeki Alp dağlarında Mali Polisin (GDF) gerçekleştirdiği tatbikat sırasında 3 polis uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Val Masino beldesinde yapılan arama kurtarma tatbikatı sırasında yaşanan olayda, Alp dağlarındaki karakolda görevli 32, 25 ve 22 yaşındaki 3 mali polis uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Ülkede mali, vergi kaçakçılığı ve gümrük muhafazası gibi alanlardan sorumlu GDF'nin bağlı olduğu Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, yaptığı yazılı açıklamada, "Val Masino'da bir tatbikat sırasında trajik bir şekilde ölen GDF'nin dağ kurtarma ekibindeki üç genç askerin ailelerinin acısını paylaşıyorum. Hepimizi derinden etkileyen hadise nedeniyle GDF’ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA