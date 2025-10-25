İtalya'da Şaşırtan Keşif! Su Altında Bronz Çağı Köyü...

İtalya'da Mezzano Gölü’nde yapılan su altı kazılarında 3.500 yıllık Bronz Çağı köyü ortaya çıkarıldı. Keşif Avrupa’daki en nadir su altı yerleşimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

İtalya’nın Lazio bölgesindeki Mezzano Gölü'nde yürütülen su altı kazılarında, Bronz Çağı’na ait binlerce yıllık bir köy ortaya çıkarıldı. Dalgıçlardan oluşan ekip, göl tabanında yaklaşık 600 ahşap direk ve çok sayıda bronz eser tespit etti. İtalya Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, direklerin milattan önce 1700–1150 yılları arasına ait olduğu ve gölün üzerine inşa edilen kazık evleri taşıdığı belirlendi. Kazılarda ayrıca kil tabakası sayesinde iyi korunmuş 25’ten fazla bronz eşya (baltalar, mızrak uçları, broş iğneleri ve süs eşyaları) bulundu.

FELAKET SONRASI TERK EDİLMİŞ OLABİLİR

Uzmanlar, buluntuların o dönemde metal işçiliğinin gelişmiş olduğunu ve köyde döküm atölyeleri bulunduğunu gösterdiğini söylüyor. Bazı eserlerin yangından zarar görmesi, köyün bir felaket sonrası terk edilmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Sualtı arkeologları, kazının henüz köyün üçte birini kapsadığını belirtiyor. Paylaşılan görüntülerde, dalgıçların göl dibinde direkleri ve bronz eserleri ortaya çıkardığı anlar da yer aldı.

Kaynak: Euronews

