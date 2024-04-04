İtalya'da görülmemiş dolandırıcılık: 600 milyon avroyu hiç etmişler

İtalya'da Mali Polisin, AB'den Kovid-19 salgını sonrasında toparlanma döneminde kullanılan kurtarma fonuna yönelik dolandırıcılık faaliyetine karşı düzenlediği operasyonda 22 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonda toplam değeri 600 milyon avro olan lüks marka araçlara ve kol saatlerine el konuldu.

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İtalya'da görülmemiş dolandırıcılık: 600 milyon avroyu hiç etmişler

Venedik kentindeki Mali Polis ekipleri, Avrupa Savcılığından gelen talimat doğrultusunda, İtalya'nın Kovid-19 salgını sonrası dönemde ekonomik toparlanma için kullandığı "Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu"na yönelik dolandırıcılık faaliyetine karşı harekete geçti.

22 kişi gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklandı ve 14'ü ev hapsine alındı. Ayrıca ülke genelinde farklı bölgelerde ev ve iş yerlerine eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

600 Milyon Avro Değerinde Lüks Marka Saatler ve Otomobillere El Konuldu

Operasyonlarda, toplam değeri 600 milyon avro olan lüks marka kol saatleri ve otomobillere el konuldu.
Şüphelilerin içinde bulunduğu suç örgütünün, bazı hayali projelere yönelik temin edilen fonları, Slovakya, Romanya ve Avusturya'da karmaşık yapıda kurdukları hayali şirketler üzerinden yasa dışı şekilde akladıkları iddia edildi. Bu nedenle İtalyan Mali Polisinin operasyonuna, söz konusu ülkelerin güvenlik güçlerinin de farklı noktalarda destek verdiği belirtildi.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da ilk ve en şiddetli şekilde etkilenen ülke olan İtalya, AB içinde salgın sonrasında sağlanan ekonomik toparlanma fonundan 191,5 milyar avro tutarla "aslan payını" alan ülke olmuştu.

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