İtalya'da Facia! Turistleri Taşıyan Yelkenli Battı

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında turistleri taşıyan yelkenli alabora olduktan sonra battı. 1'i çocuk 15 kişi kurtarıldı, kayıp olan 7 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

İtalya'da Facia! Turistleri Taşıyan Yelkenli Battı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kenti açıklarında bir yelkenli alabora oldu. Aralarında 2 İngiliz-Fransız, 1 İrlandalı, 1 Yeni Zelandalı, 1 Sri Lankalı ve 17 İngiltere vatandaşı bulunan yelkenlinin batması sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

15 KİŞİ KURTARILDI

İtalya Sağlık Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz bayrağı taşıyan 50 metrelik yelkenlinin gün doğumunda kasırga ve dalgalı denizin vurduğu bölgede battığı ve olayın ardından 1'i çocuk 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

İtalya itfaiyesi dalgıçları, kıyıdan yarım mil açıkta, yaklaşık 50 metre derinlikte bulunan geminin çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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