İtalya’da Dehşet Anları! Araçla Yayaların Arasına Daldı, 7 Kişi Yaralandı

İtalya’nın kuzeyindeki Modena kentinde yaşanan olay, ortalığı birbirine kattı. Yerel saatle 16.30 sıralarında 31 yaşındaki bir sürücünün, Emilia Caddesi’ne yüksek hızla girerek yayaların arasına daldığı bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre araç, saatte 100 kilometrenin üzerinde hızla ilerleyerek çok sayıda yayaya çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir dükkanın vitrinine çarparak durabildi.

KAÇARKEN 1 KİŞİYİ DE BIÇAKLADI

Olay sonrası araçtan çıkan sürücünün kaçmaya çalıştığı, bu sırada bir kişiyi bıçakladığı ifade edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen sürücü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti, olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Bazı yerel kaynaklar ağır yaralı sayısının 4’e çıktığını aktardı.

MEOLONİDEN AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletirken, saldırganı durduran vatandaşlara ve polise teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA