İtalya Şiddetli Yağışların Pençesinde: Kayıplar Var

İtalya'nın kuzey bölgelerini şiddetli sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, nehirler taştı, toprak kayması meydana geldi. Kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
İtalya Şiddetli Yağışların Pençesinde: Kayıplar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve civarının, yağışların yol açtığı selden en çok etkilenen yerlerin başında geldiğini duyurdu.

Gorizia'ya bağlı Romans d'Isonzo ile Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri'nin aşırı yağışlarla taşması sonucu Versa'da cadde ve sokakların da sular altında kaldığı kaydedildi.

2 KİŞİ KAYIP

Cormons kasabasında toprak kaymasından etkilenen bir evde kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova'da ise aşırı yağış dolayısıyla pek çok cadde ile sokak sular altında kalırken, kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşandığı ve bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İtalya Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ABD’nin Gazze Tasarısına Onay: BM’den Barış Kurulu Kararı ABD’nin Gazze Tasarısına Onay: BM’den Barış Kurulu Kararı
Barışın Anahtarı Türkiye! Zelenskiy'den Flaş Açıklama: Masada Müzakereler Var Barışın Anahtarı Türkiye! Zelenskiy'den Flaş Açıklama
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 100 Milyar Liralık Dev Altın Operasyonu: 21 Kişi Gözaltında İstanbul'da 100 Milyar Liralık Dev Altın Operasyonu
Bahçeli 'TRT'de Yayınlansın' Demişti: Bakan Tunç'tan 'İBB Duruşmaları' Yanıtı Bakan Tunç'tan 'İBB Duruşmaları' Yanıtı
Bahçeli Resti Çekti: 'Kimse Gitmezse Ben İmralı'ya Giderim!' 'Kimse Gitmezse Ben İmralı'ya Giderim!'
Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Sayısı Belli Oldu! Bakan Yerlikaya Açıkladı Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Sayısı Belli Oldu! Bakan Yerlikaya Açıkladı
9 İlde FETÖ Operasyonu! Aralarında Asker ve Memurlar da Var 9 İlde FETÖ Operasyonu! Aralarında Asker ve Memurlar da Var