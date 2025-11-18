İtalya Şiddetli Yağışların Pençesinde: Kayıplar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve civarının, yağışların yol açtığı selden en çok etkilenen yerlerin başında geldiğini duyurdu.

Gorizia'ya bağlı Romans d'Isonzo ile Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri'nin aşırı yağışlarla taşması sonucu Versa'da cadde ve sokakların da sular altında kaldığı kaydedildi.

2 KİŞİ KAYIP

Cormons kasabasında toprak kaymasından etkilenen bir evde kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova'da ise aşırı yağış dolayısıyla pek çok cadde ile sokak sular altında kalırken, kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşandığı ve bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA