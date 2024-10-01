İtalya, İran'ın Füze Saldırısını Kınadı

İtalya hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınadı ve yaşanan gelişmelerden derin kaygı duyduğunu bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki krizin kötüleşmesi sebebiyle Başbakan Giorgia Meloni'nin durumu görüşmek ve gerekli tedbirleri değerlendirmek üzere; Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, istihbarat birimlerinin başındaki isimler ve İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari'nin katılımıyla bu akşam acil bir güvenlik zirvesi düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İtalyan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken, devam eden gelişmelerden duyduğu derin kaygıyı belirtiyor ve tüm bölgesel aktörlere sorumluluk çağrısında bulunarak, gerilimin tırmanmasının önlenmesini talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İtalya G7 Dönem Başkanı olarak, İsrail-Lübnan sınırının 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanması yoluyla istikrara kavuşturulması amacına yönelik diplomatik çözüm için çabalamaya devam edecektir. Bu çerçevede İtalya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), İsrail-Lübnan sınırında güvenliği sağlamak maksadıyla kurulan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güçlendirilmesini düşünmeye davet ediyor. Gazze'de ateşkes sağlanması ve 2735 sayılı karar doğrultusunda rehinelerin serbest bırakılması yönünde bir anlaşmaya varılması da aynı derecede acildir."

İtalyan hükümetinin, UNIFIL kapsamında görev yapan askerlerinin ve bölgedeki İtalyanların güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğu belirtildi.

- İran'ın İsrail'e saldırıları

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA