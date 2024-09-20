İtalya Felaketin Pençesinde! Fırtına Vurdu, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Boris Fırtınası, İtalya'ya ulaşmasının ardından Kuzey İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullarda eğitime ara verilirken iki kişinin kaybolduğu ifade edildi

Öte yandan, Bölgedeki beş demir yolu hattında ise ulaşım durduruldu. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için yağışların devam edebileceği gerekçesiyle 'kırmızı' alarm verdi.

Kaynak: DHA