İtalya Felaketin Pençesinde! Fırtına Vurdu, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Orta ve Doğu Avrupa'da etkili olan Boris Fırtınası, İtalya'ya ulaştı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen afetlerde en az 24 kişi öldü. Yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Son Güncelleme:
İtalya Felaketin Pençesinde! Fırtına Vurdu, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Boris Fırtınası, İtalya'ya ulaşmasının ardından Kuzey İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullarda eğitime ara verilirken iki kişinin kaybolduğu ifade edildi

Öte yandan, Bölgedeki beş demir yolu hattında ise ulaşım durduruldu. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için yağışların devam edebileceği gerekçesiyle 'kırmızı' alarm verdi.

İtalya Felaketin Pençesinde! Fırtına Vurdu, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi - Resim : 1

İtalya Felaketin Pençesinde! Fırtına Vurdu, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi - Resim : 2

22 Yıl Sonra En Kötü Felaket! Avrupa'yı 'Boris' Vurdu, Ölü Sayısı Artıyor22 Yıl Sonra En Kötü Felaket! Avrupa'yı 'Boris' Vurdu, Ölü Sayısı ArtıyorDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İtalya fırtına sel
Son Güncelleme:
Menemeni Lezzetlendiren Altın Kural! Şeflerin 1 Kaşık Tavaya Ekliyormuş Menemeni Lezzetlendiren Altın Kural! Şeflerin 1 Kaşık Tavaya Ekliyormuş
Trump Bu Kez Yahudileri Hedef Aldı! 'Seçimi Kaybedersem Suç Sizin' Trump Bu Kez Yahudileri Hedef Aldı!
Meclisteki Nefret 24 Saat Geçmeden Evlere Girdi! Gürcistan'da Ünlü Trans Kadın Sunucu Öldürüldü Gürcistan'da Ünlü Trans Kadın Sunucu Öldürüldü
Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün