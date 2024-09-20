İtalya Felaketin Pençesinde! Fırtına Vurdu, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi
Orta ve Doğu Avrupa'da etkili olan Boris Fırtınası, İtalya'ya ulaştı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen afetlerde en az 24 kişi öldü. Yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Boris Fırtınası, İtalya'ya ulaşmasının ardından Kuzey İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullarda eğitime ara verilirken iki kişinin kaybolduğu ifade edildi
Öte yandan, Bölgedeki beş demir yolu hattında ise ulaşım durduruldu. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için yağışların devam edebileceği gerekçesiyle 'kırmızı' alarm verdi.
Kaynak: DHA
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