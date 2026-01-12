İsviçreli Yazar Erich Von Däniken, Hayatını Kaybetti

“Tanrıların Arabaları” kitabıyla dünya çapında ün kazanan İsviçreli yazar Erich von Däniken, 90 yaşında yaşamını yitirdi.


“Tanrıların Arabaları” adlı kitabıyla dünya çapında tanınan İsviçreli yazar ve araştırmacı Erich von Däniken, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, kızı Cornelia von Däniken duyurdu. Yapılan açıklamada, ünlü yazarın İsviçre’nin Interlaken kentindeki bir hastanede, yaşlılığa bağlı nedenlerle ve huzur içinde hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYA ÇAPINDA FENOMEN OLAN BİR KİTAP

Erich von Däniken’i küresel bir üne kavuşturan eser, 1968 yılında yayımlanan Tanrıların Arabaları oldu. Kitap, kısa sürede büyük ilgi görerek birçok dile çevrildi ve dünya genelinde milyonlarca okura ulaştı. Däniken, kariyeri boyunca 40’tan fazla kitaba imza attı.

Däniken, piramitler, Stonehenge ve Nazca çizgileri gibi antik dönemlere ait mimari ve teknolojik yapıların, insanlık tarihinin bilinen gelişim sürecinin ötesinde bir bilgiyle inşa edildiğini savundu. Bu yapıların, dünya dışı varlıkların yardımıyla ortaya çıktığını öne süren görüşleriyle sık sık gündeme geldi.

BİLİM DÜNYASINDAN ELEŞTİRİ

Ortaya koyduğu tezler bilim çevreleri tarafından “sözde bilim” olarak değerlendirilse de, Erich von Däniken’in fikirleri geniş kitleler üzerinde etkili oldu. Özellikle “Ancient Aliens” gibi popüler belgesel serilerine ilham vermesiyle popüler kültürde önemli bir yer edindi.

TÜRKİYE’DE KAPADOKYA İNCELEMELERİ

Erich von Däniken, 38 kişilik bir heyetle birlikte Türkiye’ye gelerek Nevşehir Kalesi çevresinde keşfedilen ve dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olarak gösterilen alanda incelemelerde bulunmuştu. Kapadokya’daki bu yeraltı şehrinin, diğer benzer yapılardan farklı özellikler taşıdığına dikkat çeken Däniken, bölgenin turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline geleceğine inandığını dile getirmişti.

