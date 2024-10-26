İsviçre'den 'Orta Doğu'daki Şiddete Kınama'

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X'ten Orta Doğu'da artan şiddete ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsviçre, bugün İran'a yönelik İsrail hava saldırıları dahil Orta Doğu'daki tehlikeli şiddet tırmanışını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi istenilen paylaşımda, "Bölgesel tırmanışın daha da kötüleşmesini önlemek için tüm taraflardaki düşmanlıkların sona ermesi gerekiyor." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA