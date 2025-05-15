İsviçre'den 'Gazze' Çağrısı! 'Ablukayı Hemen Kaldırın'

İsviçre, İsrail'in Gazze'de 2 aydır uyguladığı insani yardım ablukasına tepki gösterdi. Ülke, bu uygulamanın derhal kaldırılması çağrısını yaptı.

İsviçre'den 'Gazze' Çağrısı! 'Ablukayı Hemen Kaldırın'

İsviçre, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasınıa tüm dünyadan tepkielr gelemye devam ediyor. Son olarak İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin, Gazze'deki insani trajedi ve bildirilen kıtlık riskleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulanan paylaşımda, "İsrail, ablukayı derhal kaldırmalı. İnsani yardım, uluslararası insancıl hukuk ve yerleşik insani ilkelere göre acilen sağlanmalı. İsviçre, bu çabada ortaklarını desteklemeye hazır" denildi.

Paylaşımda, Gazze'de ateşkesin derhal yeniden sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.

İsrail, Gazze'yi Yine Kana Buladı! 50'den Fazla Kişi Hayatını Kaybettiİsrail, Gazze'yi Yine Kana Buladı! 50'den Fazla Kişi Hayatını KaybettiDünya
Hamas'ın Üst Düzey İsmine Suikast Girişimi! İsrail Gazze'de Yine Hastane Bombaladı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı VarHamas'ın Üst Düzey İsmine Suikast Girişimi! İsrail Gazze'de Yine Hastane Bombaladı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı VarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze İsviçre
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 53 Bini Aştı Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 53 Bini Aştı
İsraillilerden Batı Şeria'da Araçlara Saldırı İsraillilerden Batı Şeria'da Araçlara Saldırı
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor