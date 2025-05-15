İsviçre'den 'Gazze' Çağrısı! 'Ablukayı Hemen Kaldırın'

İsviçre, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasınıa tüm dünyadan tepkielr gelemye devam ediyor. Son olarak İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin, Gazze'deki insani trajedi ve bildirilen kıtlık riskleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulanan paylaşımda, "İsrail, ablukayı derhal kaldırmalı. İnsani yardım, uluslararası insancıl hukuk ve yerleşik insani ilkelere göre acilen sağlanmalı. İsviçre, bu çabada ortaklarını desteklemeye hazır" denildi.

Paylaşımda, Gazze'de ateşkesin derhal yeniden sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.

Kaynak: AA