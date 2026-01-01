İsviçre’de Yılbaşı Gecesi Faciası! Kayak Merkezinde Patlama, En Az 40 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsviçre’nin dünyaca ünlü kayak merkezi Crans-Montana’da yılbaşı gecesi yaşanan patlama büyük bir felakete yol açtı. Kalabalık bir eğlence mekânında meydana gelen olayda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların büyük bölümünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YANGIN EĞLENCE MEKANINDA ÇIKTI

Ülkenin güneybatısında yer alan tatil beldesindeki “Le Constellation” isimli mekânda yerel saatle 01.30’da (Türkiye saatiyle 03.30) yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının ardından patlama meydana geldi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ancak ilk bulguların kazaya işaret ettiğini açıkladı.

HAVAİ FİŞEK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, patlamanın havai fişeklerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Sky TG24 televizyon kanalına konuşan Tajani, " Görünüşe göre yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangın, atılan bir havai fişek nedeniyle çıkmış" ifadelerini kullandı.

TERÖR ŞÜPHESİ YOK

Başsavcı Beatrice Pilloud, olayın terör bağlantılı olmadığına dikkat çekerek, "Şu anda bunu bir yangın olarak değerlendiriyoruz ve bir terör saldırısı olasılığını göz önünde bulundurmuyoruz" dedi. Pilloud, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını da sözlerine ekledi.

'YAKLAŞIK 100 YARALI VAR VE ÇOĞUNUN DURUMU AĞIR'

Valais kantonu güvenlik şefi Stephane Ganzer, hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu açıkladı. Kanton polis şefi Frederic Gisler ise mağdur yakınları için bir yardım hattı oluşturulduğunu duyurdu. Gisler, "Crans'ta dün gece yaşananlardan dolayı hepimiz sarsıldık. Yaklaşık 100 yaralı var, çoğu ağır durumda ve ne yazık ki onlarca kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Yaralılar, Sion, Lozan, Cenevre ve Zürih'teki hastanelere sevk edildi" dedi.

İtalyan Dışişleri Bakanlığı, İsviçre polisinden alınan bilgilere dayanarak en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Gisler, devam eden çalışmalar nedeniyle kesin bir rakam vermekten kaçındı.

‘TÜM ÜLKEYİ YASA BOĞDU’

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, yaşanan trajedi sonrası bir taziye mesajı yayımladı. Parmelin, "Crans-Montana'da yılın ilk gününde sevinç anı olması beklenen olay, tüm ülkeyİ yasa boğdu" ifadeleriyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılara destek mesajı iletti. Başsavcı Pilloud ise, "Kurbanların kimliklerini tespit etmek için adli tıp çalışmalarına büyük kaynaklar ayrıldı. Bu kaynaklar, cenazeleri ailelerine en kısa sürede teslim etmemizi sağlamayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Olayın ardından Valais Kanton Meclisi’nin kararıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Güvenlik şefi Stephane Ganzer, kamu düzeni ve kurtarma çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi için bu kararın alındığını bildirdi.

