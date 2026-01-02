İsviçre'de Yılbaşı Faciası! 40 Kişi Öldü, Yangının Nedeni Şoke Etti

İsviçre'nin Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, Crans-Montana kayak merkezinde 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin konuştu. Başsavcı, "Yangının tavana yakın şekilde tutulan maytaplardaki kıvılcımlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu durum yangının hızla yayılmasına neden oldu" ifadesini kullandı.

İsviçreli yetkililer, Crans-Montana kayak merkezinde bulunan "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi yerel saatle 01.30'da meydana gelen yangına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud açıklamasında, yangının çıkma nedeninin kutlamadaki alkollü içecek şişelerinin yanında yer alan maytaplardan çıkan kıvılcımlar olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Başsavcı, "Çeşitli varsayımlar üzerinden yola çıkıyoruz, hiçbir ihtimalin üstünü çizmiyoruz. Şu anda, yangının tavana yakın şekilde tutulan maytaplardaki kıvılcımlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu durum yangının hızla yayılmasına neden oldu. Olay yerinde ilk deliller ele geçirildi" dedi.

İHMAL VAR MI?

Pilloud, bir gazetecinin barın tavanıyla ilgili yönelttiği soruya da cevap verdi. Başsavcı, yürütülen soruşturma kapmasında tavanda kullanılan köpük malzemenin montajının incelendiğini ve bunun mevzuata uygun olup olmadığının belirleneceğini bildirdi. Pilloud, devam eden soruşturmada barda daha önce yapılan tadilatlara, kullanılan malzemelere, yeterli yangın söndürme sistemlerini ile kaçış yollarının mevcudiyetine ve yangın başladığı sırada barda bulunan kişi sayısına odaklanılacağını belirterek, olayda cezai sorumluluk olup olmadığının belirleneceğini söyledi.

Pilloud cezai sorumluluk tespit edilmesi durumuna ilişkin, "Eğer bu kişiler hala hayattaysa, ihmal sonucu kundaklama, ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme ve ihmal sonucu fiziksel zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatılacaktır" dedi.

Pilloud, ayrıca barı işleten Fransız vatandaşı çift ve yangından kaçan diğer kişilerin sorguya alındığını aktararak, işletmeciler için henüz bir cezai sorumluluk tespit edilmediğini belirtti. Başsavcı, çift hakkında yorum yapmayacağının altını çizerek, "Bilgi vermek amacıyla görüşülen kişilerin yurtdışına çıkma riski varsa buna karşı önlemler alabiliriz" açıklamasını yaptı.

YARALI SAYISI 119'A YÜKSELDİ

Valais Kantonu Polis Komutanı Frederic Gisler, olaydaki yaralı sayısının 119'a yükseldiğini ve 6 kişinin kimlik tespitine yönelik çalışmaların hala sürdüğünü bildirdi. Gisler, yaralılardan 71'inin İsviçre, 14'ünün Fransa, 11'inin İtalya vatandaşı olduğunu bildirdi. Emniyet Müdürü ayrıca, olayda yaralanan kişilerin arasında 4 Sırbistan, 1 Bosna-Hersek, 1 Lüksemburg, 1 Polonya ve 1 de Portekiz vatandaşı bulunduğunu aktardı. Diğer yaralıların uyruklarının ise henüz tespit edilemediği belirtildi.

İsviçre Konseyi Sağlık, Sosyal İşler ve Kültür Dairesi Başkanı Mathias Reynard, Fransa ve İtalya'dan yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini ve yaklaşık 50 yaralının diğer ülkelerdeki hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Reynard ayrıca olayda hayatını kaybeden kişiler için 9 Ocak tarihinde Crans-Montana'da bir anma töreni düzenleneceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

