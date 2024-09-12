İsviçre'de Kan Donduran Kadın Cinayeti! Vahşice Katletti
İsviçre'de güzellik yarışması finalisti, eşi tarafından vahşice katledildi. Eşini öldürdüğünü itiraf eden cani erkeğin, serbest bırakılma yönündeki talebi kabul edilmedi. Kan donduran cinayetteki "nefsi müdafaa" savunması ise akıllara durgunluk verdi.
İsviçre’in Basel kentindeki Binningen ilçesinde Şubat 2024’te öldürülen güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic’in eşi Thomas, eşini öldürdüğünü kabul ettikten sonra serbest bırakılmayı talep ettiği, bu talebin İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi’nce reddedildiği ifade edildi.
KAN DONDURAN CİNAYET
İsviçre medyasında yer alan habere göre Thomas, eşi Joksimovic’i öldürdükten sonra testere, bıçak ve bahçe makasıyla cesedini parçalara ayırdı ve parçaları blenderdan geçirdi. Thomas daha sonra bu parçaları kimyasalla eritti.
NEFSİ MÜDAFAA İDDİASI
İsviçre medyasından BZ Basel’in haberinde, Thomas’ın kendisine bıçakla saldırdığı için eşini öldürdüğü, bunun bir meşru müdafaa olduğunu iddia ettiği duyuruldu. Mahkeme, Joksimovic’in boğularak öldürüldüğüne hükmetti. Ayrıca Thomas’ın polise verdiği ilk ifadede Joksimovic’i ‘ölü olarak bulduğunu’ söylediği ve ‘panik yaparak’ cesedi parçaladığını söylediği aktarıldı.
Modellik yapan ve İsviçre’de düzenlenen güzellik yarışmasında finalist olan Joksimovic, 2017’de Thomas ile evlenmişti.
Kaynak: DHA