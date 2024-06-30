İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında heyelan ve sel meydana geldi. Meydana gelen heyelan ve sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

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İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında şiddetli yağış ve eriyen karlar, heyelan ve sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp - Resim : 1

Vadideki bir köprünün su altında kaldığını aktaran polis, vadide bulunan bir kamp alanındaki kişilerin helikopterle tahliye edildiğini belirterek, yerel bir futbol turnuvasında bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceğini söyledi.

İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp - Resim : 2

Polis, Valais'teki Saas-Grund'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, kantonun farklı bir bölgesinde ise 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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Öte yandan, Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde 21 Haziran'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: İHA

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