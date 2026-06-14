İsviçre'de 10 Milyonluk Nüfus Sınırına Ret

İsviçre'de nüfusun 2050'den itibaren 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören tartışmalı girişim referandumda reddedildi. Sandıktan yüzde 54,8 'Hayır' çıktı.

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İsviçre'de 10 Milyonluk Nüfus Sınırına Ret
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İsviçre'de vatandaşlar, sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisini oylamak için sandığa gitti. Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 12.00'de sona erdi.

İsviçre Federal İstatistik Dairesine göre, halk oylamasına katılım yüzde 58,86 olarak kaydedildi. Oylamada vatandaşların yüzde 54,8'i girişime karşı oy kullanırken, yüzde 45,2'si ise destek verdi. Seçmenlerin çoğunluğu oylama işlemini daha önce posta yoluyla gerçekleştirmişti.

UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYORDU

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden girişimle ilgili kampanya kapsamında konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma, yaşam standartlarını güvence altına alma ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler derin tartışma konusu olmuştu.

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