İsveç'te Okula Silahlı Saldırı! Yaralılar Var
İsveç'in Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. Yaralıların sağlık durumunun henüz belli olmadığı bildirildi.
İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Okulu'nda silahlı saldırı meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisten yapılan açıklamada, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun henüz belli olmadığı aktarıldı.
'OKULDAN UZAK DURUN' ÇAĞRISI
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, "Örebro'daki saldırı haberi çok ciddi" ifadelerini kullanarak hükümetin polisle yakın temas halinde olduğunu vurguladı. Bölge sakinlerine okuldan uzak durmaları çağrısında bulunulurken, polisin başlattığı operasyon sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: