İsveç'te İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi.

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İsveç'te İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren göstericiler, Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin isimleri ve çocukların ölümünü anlatan dövizler taşıyarak etraftakilerin dikkatini Gazze'de olup bitenlere çekmeye çalıştı.

Gösteride konuşan İsveçli aktivist Janine Okeefe, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın durdurulmasını istediklerini söyledi.

Dünyanın en zenginlerinin çıkarları için savaşların çıkarıldığını belirten Okeefe, "Savaştan, milyarderler silah satarak para kazanıyor. Soykırımdan para kazanıyorlar. Demokrasiyi yok ederek para kazanıyorlar. Savaşa, açlığa, soykırıma neden olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve etrafındaki birkaç siyonist de bunların içinde" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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