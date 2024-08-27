İşte Orta Doğu'daki Gelişmeler: İran 'İntikam' Restini Çekti, İsrail ABD'den Yardım İstedi

Hizbullah’ın İsrail’e düzenlediği misillemenin ardından, Tel Aviv cephesinden de Lübnan’a yönelik saldırılar geldi. Bu gelişmelerde Orta Doğu’da hareketli saatler yaşanırken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısı da gerilimi artırdı.

11.00 İSRAİL'E MESCİDİ AKSA TEPKİLERİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönünde sarf ettiği sözlerine tepki gösterildi. İsrail'in Mecsid-i Aksa'yla ilgili tahrik edici radikal çağrıları reddettikleri vurgulanan açıklamada, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosuna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.

Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketin son bulması için uluslararası topluma sorumlulukları gereği harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden İsrailli yetkililerden de hesap sorulması için ciddi mekanizmaların kurulması talebinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in Aksa'yla ilgili sözleri şiddetle kınandı.Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması ve kışkırtıcı ihlallerin son bulması çağrısında bulunuldu.

10.30 İSRAİL’İN GAZETECİLERE SALDIRILARINA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

10.00 ‘İRAN’IN YANITI KAÇINILMAZ’

İran da, Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından vereceği yanıta ilişkin yeni bir açıklama yaparken, ‘intikamın kaçınılmaz olduğunu’ belirtti. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, konuya ilişkin açıklamasında, “İran nasıl ve ne zaman intikam alacağına kendi karar verecek. Direniş Ekseni, kendi plan ve kapasitesine göre İsmail Haniye'nin intikamını alacak." dedi ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısına atıfta bulunarak, "Dün gördüklerimiz intikamın sadece bir parçası” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ile bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise "İran saldırganlığının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı" uyarısında bulundu. Toplantı kayıtlarına göre Gallant İsrail'in güneyde Hamas, kuzeyde ise Hizbullah'tan gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve her iki grubun da İran tarafından desteklendiğini belirterek "Bununla mücadele etmek için, tüm alanlarda birlikte çalışmalıyız" dedi.

09.10 NETANYAHU’YA ‘HİZBULLAH’A SALDIR’ BASKISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Hizbullah'ın Pazar günkü saldırılarına sınırlı bir cevap vermesi nedeniyle siyasi tepkilerle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Guardian’ın aktardığı habere göre, eleştirilerin büyük bir bölümü başbakanın bölünmüş koalisyonun aşırı sağ kanadından geldi. Benny Gantz, hava saldırılarını "çok az, çok geç" olarak nitelendirirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "İsrail tek bir önleyici saldırıyla yetinmemeli. Kuzeydeki tehdidi ortadan kaldırıp ve sakinlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine olanak sağlamak için Hizbullah'a savaş açmalıyız" dedi.

08.50 İSRAİL BATI ŞERİA’DA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılarına devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria’da da sivilleri hedef alıyor. Bölgedeki baskın ve saldırılarını yoğun bir şekilde sürdüren İsrail ordusu Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nı vurdu. Hava saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırıyı doğrulayarak, “Hamas’ın komuta noktasının” hedef alındığını iddia etti.