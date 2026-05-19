İşte İran'ın ABD'ye İlettiği 'Savaşı Bitirme' Şartları: 'Askerlerini Çek, Zararı Tazmin Et'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahaleyi ertelemesiyle küresel piyasalarda yankı uyandıran İran-ABD diplomatik hamlelerinin perde arkası aralandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölgede savaşı tamamen durdurmak ve uzlaşıyı sağlamak amacıyla Washington yönetimine ilettikleri son teklifin çok kritik detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

MECLİSTE GİZLİ SÜREÇ RAPORU

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle stratejik bir toplantı gerçekleştirdi.

İran-ABD arasındaki gizli diplomasi trafiğinin son durumuna dair milletvekillerine kapsamlı bir rapor sunan Garibabadi, Tahran'ın kırmızı çizgilerini ve masadaki şartlarını tek tek sıraladı. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının, müzakerelerin en temel ve esnetilemez ilkesi olduğunu vurguladı.

İŞTE İRAN’IN ABD’DEN TALEPLERİ

Tahran yönetiminin bölgesel savaşı bitirmek ve ablukayı kırmak adına hazırladığı pakette yer alan radikal talepler şunlar oldu:

ABD askeri güçlerinin İran çevresinden ve sınır hatlarından derhal çekilmesi, tüm tek taraflı ekonomik yaptırımların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılması, Lübnan dahil tüm aktif cephelerde savaşın ve askeri operasyonların tamamen sona erdirilmesi, ABD tarafından uygulanan deniz ablukasının koşulsuz kaldırılması, İran’ın dondurulan tüm mal varlıklarının iade edilmesi ve bugüne kadar yaptırımların neden olduğu ekonomik zararların tazmin edilmesi.

Komisyon toplantısında söz alan İranlı milletvekilleri müzakere sürecine ilişkin derin endişelerini ve değerlendirmelerini paylaşırken, Bakan Yardımcısı Garibabadi sürecin ulusal çıkarlar doğrultusunda titizlikle yürütüleceğini belirterek soruları yanıtladı.

Kaynak: AA