İşte Esad'ın Rusya'daki Sürgün Hayatı: Bakın Ne Eğitimi Alıyormuş?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye'de 8 Aralık 2024'te devrilen Beşar Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'daki sürgün hayatıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Esad’ın, tıp eğitimine geri döndüğü bildirilirken, devrik liderin yeniden göz hastalıkları (oftalmoloji) dersleri aldığı belirtildi.

Britanya merkezli The Guardian'ın haberine göre; Esad ailesiyle irtibatını sürdüren bir kaynak, "Rusça öğreniyor ve göz hastalıkları alanındaki bilgisini yeniden tazeliyor. Bu onun bir tutkusu; paraya ihtiyacı olduğu söylenemez. Suriye’de savaş başlamadan önce bile Şam’da düzenli olarak oftalmoloji pratiği yapardı" diye devam etti.

MOSKOVA VE BAE'DE YAŞIYORLAR

The Guardian'a göre bu sözler, Moskova’daki varlıklı kişilerin Esad’ın potansiyel hasta kitlesi olabileceğini gösteriyor. Suriye’de yönetiminin devrilmesinden bir yıl sonra Esad ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında, "izole ve sessiz ama lüks" bir hayat yaşadığı ifade edildi. Ailenin Moskova'da seçkinlerin yaşadığı bir bölgede bulundukları aktarıldı.

Diğer yandan Rus yetkililerin, Esad’ın üst düzey rejim yetkilileriyle temas kurmasını engellediği bu sebeple Esad'ın dış dünyayla bağlantısının neredeyse sıfır olduğunu söyleyen aile dostu, The Guardian'a verdiği bilgilerde "Yalnızca sarayda bulunmuş birkaç kişiyle irtibat hâlinde; Mansur Azzam (eski Suriye Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) ve Yessar İbrahim (Esad’ın en önemli ekonomik yakınlarından biri) gibi" dedi.

PUTİN İÇİN ÖNEMİNİ KAYBETTİ

Kremlin’e yakın bir kaynak ise Esad’ın Rus lider Putin ve Rusya’nın siyasi elitleri açısından büyük ölçüde artık “önemsiz” olduğunu belirterek “Putin, iktidar üzerindeki kontrolünü kaybeden liderlere karşı sabırsızdır. Esad artık ne etkili bir figür olarak görülüyor ne de akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir konuk” ifadelerini kullandı.

ESMA ESAD İYİLEŞTİ

Diğer yandan uzun süredir lösemi tedavisi gören Esma Esad’ın da Rusya’nın güvenlik servislerinin gözetiminde uygulanan deneysel bir tedavinin ardından iyileştiği belirtildi. Esma Esad’ın sağlığının düzelmesiyle birlikte, Beşar Esad'ın da hikayesini kendi açısından kamuoyuna aktarmaya istekli olduğu ve bazı podcast yayınlarıyla yayın yapmak istediği, bunun için Rus makamlarından onay beklediği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi