İsraillilerin Yarısından Katliama Tam Destek! 'Hukuka Ahlaka Gerek Yok'

İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız devam ederken, bölgede can kaybı 40 bini aştı. Filistin halkı arasında hayatta kalanlar ise açlık ve barınma krizi gibi büyük bir insani felaketle mücadele etmeye çalışıyor. Tüm dünyanın ateşkes çağrısı yaptığı İsrail'den ise geri adım gelmiyor. Tel Aviv hükümetinin zalim tavrının yanında İsrail halkının tavrının da pek farklı olmadığı ortaya çıktı.

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) 8-11 Ağustos tarihleri arasında 992 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren anketinin sonuçları yayımlandı. Sonuçlara göre, İsrailli Yahudilerin yaklaşık yarısı, 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü, yüz bine yakınının yaralandığı ve Gazze'nin harap edildiği saldırıları destekliyor.

YÜZDE 47'DEN KATLİAMA DESTEK

Ankete katılan Yahudilerin yüzde 47'si ordunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uymasına gerek olmadığına", yüzde 42,5'i ise "savaşta uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uyması gerektiğine" inanırken, yüzde 10,5'i net bir cevap vermedi.

İsraillilerin yüzde 32'si Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikastların İsrail'in güvenliğini artırmadığını, yüzde 14'ü durumu biraz daha kötü hale getirdiğini, yüzde 6'sı ise durumu çok zorlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan yüzde 13'ü suikastların İsrail'in güvenliğini büyük ölçüde, yüzde 25'i bir nebze artırdığını belirtirken, ankete katılanların yüzde 10'u net bir cevap vermedi.

'İNSANLIK SUÇUNA KARŞI DİSİPLİN YETERLİ'

İsraillilerin yüzde 9'u suikastların Gazze'de esir takası anlaşmasına varılması fırsatını artırdığını, yüzde 15'i bir nebze artırdığını, yüzde 29'u suikastların anlaşma fırsatını artırmadığını, yüzde 18,5'i anlaşma fırsatını bir nebze azalttığını, yüzde 16,5'i bu fırsata ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, Filistinli bir esire karşı insan hakları ihlalinde bulunduğu ortaya çıkan askerlerin, diğer deliller onlara karşı şüpheleri güçlendirse bile, cezai kovuşturmaya maruz kalmadan yalnızca disipline tabi tutulması gerektiğine inanıyor. Yüzde 28'i ise cezai kovuşturma başlatılması gerektiğine inanıyor.

Kaynak: AA