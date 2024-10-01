İsraillilerden Eylülde Mescid-i Aksa'ya 21 Baskın

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylül ayı boyunca Mescid-i Aksa ve İbrahim Camisi'ndeki ihlallerine ilişkin bilgi verildi. İsrailli gaspçıların, Aksa'da baskınlarını artırarak devam ettirdiğini; İsrail Meclis üyesi Moshe Feiglin de dahil olmak üzere Aksa'nın avlusunda gaspçıların Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Eylül ayı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya 21 baskın düzenlediğine dikkati çekildi. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahimi Camisi'nde ise geçen ay boyunca 19'u art arda sabah namazı da dahil 69 vakit ezan okunmasının engellendiği kaydedildi. Bunun bölgede İslam dininin dokusunu ortadan kaldırmak için açık bir girişim olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, caminin çatısına şamdanlar ve İsrail bayrağı yerleştirdiği; gasbedilen kısmında Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği ve müezzine saldırdığı ifade edildi.

Bu saldırıların, İslam dininin kutsal yerleri aleyhinde ciddi bir tehdit olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma bu ihlallerin durdurulması için acilen müdahalede bulunulması, Müslümanların kutsal mekanlarda ibadetlerini eda etme hakkının korunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA