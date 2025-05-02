İsraillilerden Batı Şeria'da Saldırı: İkisi Engelli 5 Kişi Yaralandı

Filistin topraklarını gasp eden bir grup İsrailli, bu sefer de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Sair beldesinin girişinde otuzlu yaşlardaki engelli iki kız kardeşe saldırdı. İsrailliler tarafından darp edilen ve üzerlerine bilinmeyen sıvı bir madde atılan Diyna ve Dünya Yusuf Ceradat adlı engelli kardeşler, beldedeki bir sağlık merkezine kaldırıldı.

Diğer yandan Filistinli aktivist Sami Muhamire de AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grup İsraillinin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta beldesinde Filistinlilere saldırdığını belirtti. Muhamire, saldırıda 3 Filistinlinin darp edilerek yaralandığını bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca belde kırsalında da Filistinli çobanlara saldırdığını ve koyunlarını çalmaya çalıştığına dikkati çeken Muhamire, bölgeye gelen İsrail askerlerinin çobanları bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını aktardı.

Kaynak: AA