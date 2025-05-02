İsraillilerden Batı Şeria'da Saldırı: İkisi Engelli 5 Kişi Yaralandı

İsrailli bir grup, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında engelli iki kız kardeşin de bulunduğu 5 kişiyi yaraladı.

İsraillilerden Batı Şeria'da Saldırı: İkisi Engelli 5 Kişi Yaralandı

Filistin topraklarını gasp eden bir grup İsrailli, bu sefer de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Sair beldesinin girişinde otuzlu yaşlardaki engelli iki kız kardeşe saldırdı. İsrailliler tarafından darp edilen ve üzerlerine bilinmeyen sıvı bir madde atılan Diyna ve Dünya Yusuf Ceradat adlı engelli kardeşler, beldedeki bir sağlık merkezine kaldırıldı.

Diğer yandan Filistinli aktivist Sami Muhamire de AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grup İsraillinin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta beldesinde Filistinlilere saldırdığını belirtti. Muhamire, saldırıda 3 Filistinlinin darp edilerek yaralandığını bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca belde kırsalında da Filistinli çobanlara saldırdığını ve koyunlarını çalmaya çalıştığına dikkati çeken Muhamire, bölgeye gelen İsrail askerlerinin çobanları bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını aktardı.

Kaynak: AA

İsrail'den Lübnan'da Akaryakıt İstasyonuna Saldırı! 5 Yaralı İsrail'den Lübnan'da Akaryakıt İstasyonuna Saldırı! 5 Yaralı
İsrail: Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Düşürdük İsrail: Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Düşürdük
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor