İsraillilerden Batı Şeria'da Bir Çocuğa Darp!

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu sopalarla darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Beytüllahim'deki ekiplerimiz, Zatera beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilen ve saldırıya uğrayan 11 yaşındaki bir çocuğa müdahalede bulundu" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sopalarla dövülen Filistinli çocuğun vücudunda yaralar ve morluklar oluştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 716 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA