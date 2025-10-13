ABD Başkanı Trump Tel Aviv'de: Netanyahu Karşıladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv’e indi. Trump'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump, uçakta yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam edecek, savaş bitti" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanlar artık yoruldu. Ateşkes devam edecek. Gazze tamamen yıkılmış durumunda. Önce enkaz kaldırılmalı. Yıllar içerisinde çok daha güzel gözükecek. Yüz yıllardır ilk defa büyük bir şansa sahip"

"Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı kendisine çok saygı duyuluyor, güçlü bir ülkesi ve ordusu var."

TRUMP'A 'DEV' TEŞEKKÜR

Tel Aviv sahiline, kumların üzerine devasa bir alana Hamas'ın serbest bıraktığı esirler için 'Evinize hoş gelniz' yazılırken, Trump için de ‘Teşekkür ezeriz” yazıldı. Söz konusu yazıda Trump’ın silüetine de yer verildi.

Söz konusu yazının 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

İSRAİL PARLAMENTOSUNDA KONUŞACAK

İsrail Parlamentosu Knesset’te bir konuşma yapacak olan Trump’ın gelişi öncesinde burada da hareketli dakikalar yaşandı. Parlamento koridorları, saatler önce milletvekilleri, ziyaretçiler ve gazetecilerle doldu.

Knesset’te elektronik panolara da “Knesset’e hoş geldiniz Başkan Trump” yazıldı.

TRUMP'A ONUR MADALYASI VERİLECEK

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuş, Trump söz konusu ateşkes için Türkiye, Mısır, Katar ve BAE’e teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi