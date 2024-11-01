İsrailliler Akın Akın O Ülkeye Kaçıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam saldırıları sonrası İsrailliler ülkelerini terk ediyor. Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısı bu yılın ilk 9 ayında, 2023 yılındaki başvuruları ikiye katladı.

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İsrailliler Akın Akın O Ülkeye Kaçıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin parlamento grubundan gelen soru önergesi üzerine Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısını açıkladı.

İsrailliler Akın Akın O Ülkeye Kaçıyor - Resim : 1

İLK 9 AYDA 20 BİNE YAKIN BAŞVURU

2024 yılının 9 ayında Alman vatandaşlığı için İsrail'den 18 bin 448 başvuru yapıldı.

Açıklamada İsrail'den 2023 yılında 9 bin 178, 2022 yılında ise toplam 5 bin 705 kişinin Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu notu düşüldü.

İsrailliler Akın Akın O Ülkeye Kaçıyor - Resim : 2

İSRAİLDE YAŞAMAYAN İSRAİLLİLER İSTATİSTİĞE DAHİL DEĞİL

Açıklamada ayrıca, İsrail dışında yaşayan ve vatandaşlığa başvuran İsraillilerin bu istatistiğe dahil edilmediği belirtildi.

2021 yılından bu yana Nazi rejiminin zulmüne uğrayanlar ve onların soyundan gelenler, herhangi bir başka şarta gerek kalmaksızın Alman vatandaşı olabiliyor.

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Kaynak: AA

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