İsrailli Subaylar: Hala Zaferden Uzağız

İsrailli subaylar, 10 ayı aşkın süredir saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde "zaferin halen uzak olduğuna" inanıyor. Subaylar, Filistinli grupların savaşmaya hazır çok sayıda mensubu olduğunu belirtti.

İsrailli Subaylar: Hala Zaferden Uzağız

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 200 gündür görev yapan 100 yedek subayın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye hitaben yazdığı mektubu yayımladı.

İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin "Gazze'de zaferin yakın olduğu" yönündeki açıklamalarını reddeden İsrailli subaylar, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının halen çok sayıda "insansız hava aracı, havan topu ve devasa tünel ağına" sahip olduğunu ifade eden İsrailli subaylar, Filistinli grupların savaşmaya hazır çok sayıda mensubu olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, ordu yetkilileri yaptıkları açıklamalarda "zafere yakın oldukları" yönünde beyanat veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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