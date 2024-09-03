İsrailli Subay, Gazze'ye 'ABD Sayesinde' Saldırabildiklerini Söyledi

İsrail Ordusu Hava Kuvvetlerine bağlı, adı açıklanmayan bir subay, 7 Ekim 2023'den beri devam eden Gazze saldırıları ile ilgili İsrail basınına açıklama yaptı. Subay, İsrail'in ABD desteği olmadan bu katliamları sürdürebilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

İsrail'in, ABD başta olmak üzere dışarıya silah bağımlılığını azaltmaya çalıştığını iddia eden İsrail subayı, Hava Kuvvetlerinin bomba, füze ve diğer mühimmatı üretme önerisi hazırladığını kaydetti.

İsrailli subay, ülke içerisinde silah üretim kapasitesinin artırılması için ciddi bir finansmana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, İsrail'in savunma sanayi alanındaki kapasitesini yıllar içerisinde artırabileceğini savundu.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, her yıl İsrail'e hibe ettiği 3 milyar 800 milyon dolar askeri yardımın yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere saldırılarına destek kapsamında 14 milyar dolarlık askeri yardım yapmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinli öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

Kaynak: AA