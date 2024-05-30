İsrailli rehine: Netanyahu bizi öldürmek istiyor

İslami Cihad'ın elinde tutulan İsrailli rehine Alexander Turpanov, Netanyahu ve güvenlik teşkilatının, kendilerini öldürmek istediği iddiasında bulundu.

İsrailli rehine: Netanyahu bizi öldürmek istiyor

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrailli rehine Alexander Turpanov'un bir videosunu yayımladı.

İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını söyleyen Turpanov, Kudüs Seriyyeleri'ne kendisiyle ilgilendikleri ve hayatını korudukları için teşekkür etti.

"Şimdi size gerçekleri anlatacağım" diyen İsrailli rehine, şunları kaydetti:

"Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor. Askeri baskı kurarak bizi geri getireceklerini söylediler. Ama onlar gerçekte bizi öldürmek için arıyorlar. Onlar, canlı olarak evimize dönmemiz için bedel ödemek istemiyor. Bizi ölü olarak geri götürmek istiyorlar. Bu onların tercih ettiği ucuz bedel."

"GÖSTERİLERE DEVAM ETSİNLER"

Öldürülecek bir sonraki kişi olmayı istemediğini belirterek, rehine takası için gösteri yapanlara seslenen Turpanov, onlardan, 'gösterilere devam etmelerini, evine ve ailesine dönmesi için kendisine yardım etmelerini' istedi.

'Vatandaşlarının hayatını önemsemeyen İsrail hükümetinin, iktidarda kalmayı hak etmediğini' söyleyen Turpanov, İsraillilerden, yeni bir hükümetin kurulması için ellerinden geleni yapmalarını talep etti.

"Canlı olarak eve dönmemizin tek yolu rehine takası ve ateşkes" diyen Turpanov, gösteri düzenleyenlerden, 'başarısız hükümetin, esirlerin hayatlarını gasbetmesine izin vermemelerini' istedi.

Kaynak: AA

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