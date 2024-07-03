İsrailli Generaller Ateşkes Mi İstiyor? Netanyahu'dan Yanıt

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürüyor. Dünya ateşkes beklerken yeni iddia ortaya atıldı. Netanyahu, bazı generallerin ateşkes istediğine ilişkin haberlere tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı generallerin ateşkes istediğine ilişkin haberlerin ardından açıklama yaptı. Haberlere tepki gösteren Netanyahu, ateşkes ihtimalini sert bir dille reddederek, “Bozgunculuk rüzgarlarına teslim olmayacağız” dedi.

The New York Times, İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde üst düzey generallerin, savaşın tüm hedeflerine ulaşılamaması anlamına gelse bile, kalan rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almanın en iyi yolu olarak ateşkesi gördüklerini yazmıştı.

Netanyahu, “Şunu açıkça ifade etmek için buradayım: Bu olmayacak. Ne New York Times'ta ne de başka bir yerde bozgunculuk rüzgarlarına teslim olmayacağız. Biz zafer ruhundan ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SON HEDEFİ: HAN YUNUS

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in güneydeki Han Yunus kenti yakınlarındaki bölgeleri terk etmeleri için verdiği askeri emirden 250 bin kadar kişinin etkilendiğini açıkladı. Gazze'de yerinden edilenlerin toplam sayısının 1 milyon 900 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Rik Peeperkorn, yüzlerce hasta ve yaralının Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nden kaçmasının ardından sadece üç hastanın kaldığını söyledi ve İsrail'in kara harekatı yaklaşırken hastanenin saldırılardan korunmasını istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 7 Ekim'den bu yana en az 37 bin 925 kişi öldürüldü ve 87 bin 141 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA