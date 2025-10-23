İsrailli Bakan’dan Suudi Arabistan'a Özür

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı sert ve alaycı ifadeler nedeniyle özür diledi. Smotrich, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine dair yaptığı tartışmalı açıklamalarının ardından gelen tepkilerin ardından geri adım attı.

Smotrich’in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta Suudi Arabistan’a yönelik sarf ettiği sözler büyük yankı uyandırmıştı. Smotrich, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme karşılığında Filistin Devleti talebini gündeme getirmesine tepki göstererek, " "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Smotrich, bu ifadelerin ardından Amerikan X şirketindeki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, kullandığı sözlerin yanlış olduğunu ve bu sözlerin Suudi Arabistan’da yarattığı kırgınlık için üzgün olduğunu belirtti. Bakan, “Suudi Arabistan hakkındaki sözlerim kesinlikle yanlıştı ve bu sözlerin neden olduğu kırgınlık için üzgünüm.” Dedi.

İSRAİL’İN BATI ŞERİA VE TARİHİ HAK İDDİASI

Özür açıklamasına rağmen Smotrich, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da hak sahibi olduğunu ve bölgenin Yahudi halkının tarihi vatanı olduğunu savunmaya devam etti. Bakan, Suudi Arabistan’ın bu iddialara saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA