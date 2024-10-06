İsrail'in Yine mi Rota Değiştirdi? Şimdi de Suriye'ye Saldırdı

İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentine saldırı düzenlediği bildirildi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin açıklama gelmedi.

İsrail'in Yine mi Rota Değiştirdi? Şimdi de Suriye'ye Saldırdı

Suriye haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Suriye'nin Humus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda, Humus ilinin güneyindeki Hasye sanayi bölgesinde biri insani yardım taşıyan, diğeri ambulans olmak üzere 3 aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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