İsrail'in Yeni Hedefi Katar mı Olacak? O Öneri Meclis'ten Geçmedi

İsrail Meclisi, ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid tarafından sunulan ve Katar’ın "İsrail’e düşman devlet" olarak sınıflandırılmasını öngören yasa tasarısını reddetti.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde Meclisin, Lapid’in sunduğu "Katar’ın düşman devlet" olarak tanımlanmasına yönelik yasa teklifini kabul etmediği duyuruldu.

28 EVET 45 RET

120 kişilik İsrail Meclisinde yasa tasarısına 28 milletvekilinin destek verdiği, 45 milletvekilinin ise karşı çıktığı ifade edilen haberde, oylamaya katılan toplam milletvekili sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

‘SİYASİ MESELELERİN GÜNDEME GETİRİLMESİ DOĞRU DEĞİL’

Haberde, Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz’ın partisinin oylamayı boykot ettiği, Gantz’ın “Savaş zamanında siyasi meselelerin gündeme getirilmesi doğru değil” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Muhalefet lideri Lapid, söz konusu yasa tasarısını geçen ay sunmuştu.

2025’TE KATAR’IN BAŞKENTİNDE HAMAS HEDEF ALINMIŞTI

İsrail ordusu, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız" ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İspanya Başbakanı Sanchez'den Mücadele Sözü: 'Yasa dışı, Absürt ve Acımasız Bir Savaş' İspanya Başbakanı Sanchez'den Mücadele Sözü: 'Yasa dışı, Absürt ve Acımasız Bir Savaş'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Barış Yolunda Kritik 48 Saat... ABD Basını Yazdı: Türkiye'nin Öncülüğünde ABD-İran Masası mı Kuruluyor? Barış Yolunda Kritik 48 Saat... Türkiye'nin Öncülüğünde ABD-İran Masası mı Kuruluyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | İran'dan ABD'nin Teklifine Rest: Savaşın Sonuna Trump Karar Veremez 'Savaşın Sonuna Trump Karar Veremez'
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararı Çıkmıştı: Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi